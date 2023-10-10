المقاومة الفلسطينية: (طوفان الأقصى) رد على أبشع احتلال عرفته البشرية

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الوطنية الفلسطينية أن عملية “طوفان الأقصى “المستمرة لليوم الثالث جاءت بعد سنوات من الإعداد والتخطيط وبلوغ العدوان الإسرائيلي منتهاه في تدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام في بيان: “إن الجرائم التي تغافل العالم عنها وتجاهلتها الأمم المتحدة كان “طوفان الأقصى” رداً عليها وعلى أبشع احتلال عرفته البشرية من قرون”، مؤكدا أن كتائب القسام لا تزال تتحكم في مسار المعركة بمنظومة قيادة وسيطرة عالية الكفاءة ونحن جاهزون للاستمرار لفترة طويلة جداً.

وأضاف الناطق العسكري: “يخوض مقاومونا اشتباكات متواصلة بعد أن أسقطوا فرقة غزة في جيش الاحتلال بالكامل في اليوم الأول للعملية وأخرجوا عن الخدمة الميركافا والدبابات العسكرية”، مبيناً أن العدو الإسرائيلي يصب جام غضبه على الشعب الفلسطيني في غزة وينتقم لفشله التاريخي الذريع وكرامته المهدورة قصفاً بالطائرات للأحياء والمنازل الآمنة والأسواق والشوارع.

وأوضح الناطق العسكري أن ما بات معلوماً من مجريات المعركة أسر مقاومينا لعدد كبير جداً من عناصر العدو في كل مواقع القتال، مشدداً على أننا لن نتداول أو نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار وفي ظل العدوان، وعلى العدو أن يوفر جهده وأن يستعد لدفع الثمن ونقول له: “إن عهد انتصاراتك قد ولى إلى الأبد وآن أوان عهد انكسارك وهزائمك”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc