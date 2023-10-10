تغريم محطة محروقات بحماة بمبلغ 346 مليون ليرة

حماة-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة اليوم 37 ضبطاً متنوعاً بحق محلات وفعاليات تجارية واقتصادية مخالفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود لمراسل سانا أنه تم ضبط محطة محروقات بريف المحافظة بمخالفة الإتجار بكمية 7000 لتر مازوت و2800 لتر بينزين بطريقة غير مشروعة وتغريم المخالف بمبلغ 346 مليون ليرة سورية مبينا أنه تم ضبط مخلل يحوي ديدان حية بحق أحد المطاعم وتم إتلاف الكمية أصولاً.

ولفت زيود الى ان المخالفات شملت ضبوطا متعلقة بعدم إبلاغ المديرية عن وجود مواد منتهية الصلاحية ومنح فواتير غير صحيحة وعدم وجود بيانات على المنتجات والبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير مضيفاً أنه تم ضبط مخبز السقيلبية الآلي بإنتاج خبز سيء الصنع كما تم ضبط مخبز سلحب الآلي بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 300 غرام وتغريم المخالف بمبلغ نحو 10 مليون.

سالم الحسين

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