التربية تصدر نتائج الفحوص الفنية لمعهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية للعام الجاري

دمشق-سانا

أصدرت مديرية التدريب والتأهيل التربوي في وزارة التربية اليوم نتائج الفحوص الفنية لمعهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن نتائج هذا الفحوص تؤهل الطلاب الناجحين فيها الى مفاضلة المعهدين المذكورين داعية الراغبين بالاطلاع على الأسماء بالدخول الى الموقع الإلكتروني لها.

وكانت مديرية التدريب والتأهيل التربوي في وزارة التربية حددت في الـ 14 من أيلول الماضي شروط التقدم إلى الفحوص الفنية المؤهلة لمفاضلة معاهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية، والتربية الموسيقية للعام الدراسي 2023-2024.

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