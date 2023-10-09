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طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات متفرقة في أغلب المناطق

2023-10-09

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض غداً لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في أغلب المناطق تكون غزيرة أحياناً خاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويستمر بارداً نسبياً ليلا خاصة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية صباحاً في المناطق الغربية واحتمال تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 45 كم/سا خاصة في المنطقة الوسطى والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق27 / 16
المنطقة الجنوبية28 / 16
المرتفعات الجبلية18 / 9
المنطقة الوسطى28 / 16
المنطقة الساحلية27 / 19
المنطقة الشمالية28 / 16
منطقة الجزيرة29 / 18
المنطقة الشرقية32 / 20
منطقة البادية29 / 16

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