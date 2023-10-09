حزب الله ينظم لقاء تضامنياً مع الشعب الفلسطيني ومقاومته

بيروت-سانا

نظم حزب الله لقاء تضامنياً مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مجمع سيد الشهداء في الهرمل، حضرته فعاليات حزبية واجتماعية وتربوية ودينية وحشد من الأهالي.

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة في كلمة حزب الله أن “إسرائيل” أوهن من بيت العنكبوت، وأن ما يجري في فلسطين الأن يؤكد أن هذا الكيان سقط، وأن إسرائيل على اختلاف المنظومة التي تحكمها من أجهزة وقيادات ومستوطنين هم في مكان آخر.

بدوره شدد محمد الحاج حسن في كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي على دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه والجهوزية لنصرته بكل الوسائل الممكنة.

بدوره ألقى محمد ناصر الدين كلمة حركة أمل وأكد أن النصر آت وأن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين بقضيتهم.

من جهته أكد أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في الهرمل حسين صقر أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير الأرض وليس الهرولة نحو التطبيع مع العدو.

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