مخيم العائدين في حماة: مسيرة تضامن مع غزة واستنكار للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

حماة-سانا

خرج المئات من ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم العائدين الفلسطينيين بمدينة حماة مساء اليوم في مسيرة تضامن مع أهلنا في غزة واستنكاراً للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص.

وجابت المسيرة عدداً من شوارع المخيم، وردد المشاركون العبارات التي تندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتؤكد التأييد والتضامن المطلق مع أهله، كما رفع المشاركون لافتات تدين الاعتداء على حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية.

وفي تصريحات لمراسل سانا قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الوطنية لتحرير فلسطين إبراهيم علي الأسعد: إن المسيرة تعبير بسيط عن الوقوف مع أهل قطاع غزة الأبطال الذين يسهمون في دفع الدم والدفاع عن الأمة العربية والإسلامية ضد آلة الإرهاب الإسرائيلية مؤكداً وقوف مختلف الفصائل الفلسطينية وممثليها في مخيم العائدين بحماة مع أهلنا في الأراضي المحتلة ومعتبراً أن المقاومة الباسلة للاحتلال الإسرائيلي هي الخيار الوحيد للنصر وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم.

وأضاف: كما قاتلنا الإرهاب في سورية إلى جانب الجيش العربي السوري وانتصرنا عليه سنتصدى للعدو الإسرائيلي ونلحق الهزيمة به.

الدكتور أحمد طه عضو القيادة العامة لمنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة) أكد أن المسيرة اليوم تأتي رداً على الجريمة النكراء التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية المسلحة في الكلية الحربية وهي في الوقت نفسه رسالة تأييد ودعم لأهلنا في قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني والذين سجلوا أروع ملاحم البطولة والفداء في تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي وألحقوا بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

عبدالله الشيخ

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