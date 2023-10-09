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الاتحاد البرلماني العربي يجدد تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة جرائم الاحتلال

2023-10-09

بغداد-سانا

جدد الاتحاد البرلماني العربي تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والسعي لنيل حقوقه المشروعة والقانونية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية المستمرة وانتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى والمقدسات الدينية.

وأعربت رئاسة الاتحاد في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء العراقية واع عن موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التي لن تعود لأصحابها إلى عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وطالبت رئاسة الاتحاد المجتمع الدولي وجميع المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية بممارسة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف ممارساته الإجرامية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

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