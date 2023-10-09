عودة ضخ المياه إلى أحياء دير الزور

دير الزور-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور ضخ المياه إلى أحياء المدينة بعد إصلاح العطل الطارئ الذي حصل صباح اليوم على أحد الخطوط الرئيسية في المدينة.

وذكر مدير المؤسسة المهندس لورانس الحسين في تصريح لمراسل سانا أن ورشات المؤسسة قامت بإصلاح عطل طارئ وقع على خطي مياه رئيسيين في شارع بورسعيد، يعود أحدهما لمحطة الشهيد باسل الأسد بقطر (10 إنش فونت)، والآخر للمحطة الرئيسية خزان الجبل بقطر (8 إنش)، ما تسبب بانقطاع المياه عن معظم أحياء المدينة التي بدأت المياه تعود إليها تدريجياً تمهيداً لعودة الضخ إلى وضعه الطبيعي.

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