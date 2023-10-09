زراعة البطاطا في محافظة ريف دمشق بمناطق قطنا ويبرود والغوطة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وقفة حداد في نيقوسيا على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
2023-10-09
وزيرة الثقافة تبحث مع السفير البرازيلي بدمشق تعزيز العلاقات وتطويرها
2023-10-09
إندونيسيا تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص وتعرب عن تعازيها الحارة لأسر الشهداء
2023-10-09
بحث آفاق التعاون السوري الإماراتي في المجالات العلمية والبحثية
2023-10-09
وزير الخارجية اللبناني يقدم تعازيه بأرواح شهداء الكلية الحربية ويؤكد للمقداد وقوف لبنان إلى جانب سورية
2023-10-09
كوريا الديمقراطية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
2023-10-09
جاليات سورية وفعاليات أردنية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
2023-10-08
محليات
حفل استقبال للتعريف بالرابطة العالمية لمحبي روسيا
2023-10-09
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهات تابعة للشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء
2023-10-09
اتحاد علماء بلاد الشام: العالم الحر وشعوبه يقفون اليوم مع الشعب الفلسطيني
2023-10-09
مستحضر طبي من الوردة الشامية… ابتكار سوري يحصد جوائز معرض بيروت الدولي للابتكار والاتحاد الدولي للمخترعين
2023-10-09
اللجنة العليا للتحول الرقمي تجري تتبعاً لواقع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي والبرامج الزمنية لإنجازها
2023-10-09
88 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في طرطوس
2023-10-09
صيانة طرق واستبدال خطوط للصرف الصحي في بلدة المزيريب بريف درعا
2023-10-09
رياضة
الوحدة يواجه الرياضي اللبناني في ثالث جولات بطولة الأنترانيك الدولية الودية
2023-10-09
منتخب سورية بكرة القدم للرجال يبدأ معسكراً تدريبياً خارجياً في دبي
2023-10-09
للمرة الأولى دورة تدريبية لرياضة اليونيفايت بمشاركة واسعة
2023-10-09
سان جيرمان يتقدم نحو المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الفرنسي
2023-10-09
برشلونة يتعادل 2-2 مع مضيفه غرناطة
2023-10-09
الكيني كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في شيكاغو
2023-10-08
موناكو يتصدر الدوري الفرنسي بفوزه على مضيفه رانس 3-1
2023-10-08
اقتصاد
1272 هكتاراً إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطا في محافظة ريف دمشق
2023-10-09
تحويل الدفعة الثالثة لأثمان العنب العصيري بالسويداء بقيمة مليار ليرة
2023-10-09
تركيب خط إنتاج حديث في مخبز الصنمين بريف درعا الشمالي
2023-10-09
قطف 3465 هكتاراً من المساحات المزروعة بالقطن في الحسكة
2023-10-09
غرام الذهب يرتفع في السوق المحلية 20 ألف ليرة
2023-10-09
ارتفاع أسعار الذهب
2023-10-09
أسعار النفط تقفز أكثر من 4 دولارات
2023-10-09
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الشريط الإخباري
اللجنة العليا للتحول الرقمي تجري تتبعاً لواقع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي والبرامج الزمنية لإنجازها
وزير الخارجية اللبناني يقدم تعازيه بأرواح شهداء الكلية الحربية ويؤكد للمقداد وقوف لبنان إلى جانب سورية
مكتب شؤون الجرحى بحمص: إعداد قوائم بأسماء جرحى الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية لمتابعتهم طبياً
الخارجية الإيرانية: المقاومة الفلسطينية حق مشروع
كوريا الديمقراطية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي
الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس العراقي بشهداء الكلية الحربية
وزير خارجية أبخازيا يؤكد في اتصال مع المقداد إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
مقتل سائحين إسرائيليين ومصري برصاص شرطي في الإسكندرية
صلوات وقداديس في كنائس سورية على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
زراعة البطاطا في محافظة ريف دمشق بمناطق قطنا ويبرود والغوطة
2023-10-09
تصوير: قيس الدكاك
ريف دمشق
زراعة البطاطا
2023-10-09
shaza
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