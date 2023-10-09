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زراعة البطاطا في محافظة ريف دمشق بمناطق قطنا ويبرود والغوطة

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157 هكتاراً زيادة في المساحة المزروعة بالكرمة في ريف دمشق

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