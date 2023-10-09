الرئيس الجزائري يجدد تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني

الجزائر-سانا

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم: إن الرئيس تبون اطلع من نظيره الفلسطيني محمود عباس على الممارسات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وجدد الرئيس تبون تضامن الجزائر الكامل حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً على أن هذه التطورات تذكر الجميع بأن السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لن يتأتى إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف.

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