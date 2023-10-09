إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهات تابعة للشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، والكهرباء، وذلك خلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية.

وشملت جهات الشؤون الاجتماعية التي تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي لديها الإدارة المركزية في الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

أما الجهات التابعة للكهرباء التي أقر نظام تحفيزها الوظيفي فشملت العاملين في الإدارة المركزية والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بينما ردت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق والمؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفي تصريح لمراسلة سانا أكد مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية قاسم حسين أن 179 موظفاً يستفيدون من نظام التحفيز الوظيفي، موزعين بين حوافز إنتاجية وحوافز مادية وعلاوات تشجيعية.

بدوره بين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جعفر السكاف أن عدد عمال المؤسسة المستفيدين من الحوافز الإنتاجية أو المكافآت والعلاوات التشجيعية هو 1950 عاملاً، بعضهم يحصل على علاوات تشجيعية والآخر على حوافز إنتاجية.

أما مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس هيسم الميلع فذكر أن عدد العاملين المستفيدين في المؤسسة من نظام التحفيز الوظيفي يبلغ 4561 عاملاً، موزعين بين حوافز إنتاجية ومادية وعلاوات تشجيعية.

بشرى برهوم

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