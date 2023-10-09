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العدو الإسرائيلي يقصف مناطق عدة في جنوب لبنان

2023-10-09

بيروت-سانا

تعرضت مناطق عدة في جنوب لبنان لقصف جوي ومدفعي من العدو الإسرائيلي.

وقال الجيش اللبناني في بيان: “تعرض خراج بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى لقصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي”.

ودعا الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال وقعت قرب بلدة الضهيرة على الحدود مع فلسطين المحتلة، واعترفت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بإصابة 7 جنود إسرائيليين بجروح خلال الاشتباك.

وكان المستوطنون غادروا مستوطنة “المطلة” على الحدود مع لبنان بعدما تحولت إلى ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال، التي طلبت من المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة الدخول إلى الملاجئ.

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