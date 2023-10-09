88 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في طرطوس

طرطوس-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس 88 ضبطاً تموينياً يوم أمس، بحق فعاليات تجارية مخالفة في المحافظة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أن الضبوط شملت معتمدي بيع خبز ومنشآت لصناعة الموبيليا والألبسة وإنتاج الآلات الخاصة بمعامل المقبلات الغذائية، إضافة إلى أربعة موزعين وتجار جملة بمخالفات مختلفة.

وأضاف علوش: إن الضبوط شملت أيضاً أحد عشر محلاً لمهن متنوعة في مدينة طرطوس والمناطق التابعة لها بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن أجور بدل خدمات.

نجوى العلي

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