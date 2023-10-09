استئناف ضخ مياه الشرب إلى منطقة الشجرة بريف درعا بعد معالجة مصدر التلوث

درعا-سانا

عالجت الدوائر والمؤسسات الخدمية في محافظة درعا مصدر تلوث مياه الشرب في منطقة الشجرة والذي تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات التهاب كبد.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا مسؤول قطاع الصحة وليد الداخول في تصريح لمراسل سانا أن عملية ضخ المياه إلى منطقة الشجرة عادت إلى وضعها الطبيعي بعد الكشف على مصدر التلوث وإجراء المعالجة اللازمة، مبيناً أن التلوث سببه التعدي على خط الجر المغذي لمنطقة الشجرة من نبع عين ذكر بغرض سقاية المواشي.

وأضاف الداخول: إن مديريات الصحة والتربية والزراعة ومؤسسة مياه الشرب أجرت التعقيم اللازم لمصدر المياه المغذي للمنطقة ووزعت أقراص التعقيم على السكان مع التوجيه بتنظيف الخزانات منعاً لحدوث إصابات جديدة بالتهاب الكبد مع القيام بقطف عينات مياه من خزانات المواطنين وتحليلها للتأكد من صلاحيتها.

وبين الداخول أن الكوادر الطبية في مديرية صحة درعا تتابع المصابين بالتهاب الكبد من خلال عيادتها المتنقلة التي تم تزويدها بالأدوية اللازمة مع وضع جدول مناوبات صباحي ومسائي للكوادر الطبية في منطقة الشجرة الصحية لاستقبال ومعالجة الحالات المشتبهة.

قاسم المقداد

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