الدكتور محمود السيد ينال جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالسعودية

دمشق-سانا

نال رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق الدكتور محمود السيد جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالسعودية في مجال تعليم لغة الضاد وتعلمها تقديراً لمسيرته في خدمتها والارتقاء بها.

وبين الدكتور السيد في تصريح لـ سانا اليوم أن هذه الجائزة تمنح لمن خدم اللغة العربية في مسيرة حياته، لافتاً إلى أن هذه الجائزة حكمت من قبل لجان مستقلة مكونة من 18 محكماً من ست دول عربية وأجنبية، عملوا على تقييم أعمال 726 مرشحاً من الأفراد والمؤسسات على الصعيدين العربي والعالمي وفق معايير محددة تتضمن مؤشرات لقياس مدى الإبداع والابتكار والتميز في الأداء وتحقيق الشمولية وسعة الابتكار والفاعلية والأثر المحقق.

وعبر رئيس المجمع عن اعتزازه بهذه الجائزة في ضوء نزاهة المحكمين، موجهاً الشكر إلى إدارة جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وللمحكمين الذين اتسموا بالنزاهة والإخلاص والتجرد.

يشار إلى أن هذه الجائزة تهدف فضلاً عن تكريم المتميزين في خدمة اللغة العربية وتقدير جهودهم- إلى لفت الأنظار إلى عِظَم الدور الذي يؤديه هؤلاء في حفظ الهوية اللغوية، وترسيخ الثقافة العربية، وتعميق الولاء وتجويد التواصل بين أفراد المجتمع العربي، كما تهدف إلى تكثيف التنافس في المجالات المستهدَفة، وزيادة الاهتمام والعناية بها، وتقدير التخصصات المتصلة بها لضمان مستقبل زاهر للغة العربية.

ويدعو القائمون على جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية جميع المختصين والخبراء والمعنيين وذوي الجهود البارزة في اللغة العربية على الصعيدين المحلي والعالمي أفراداً ومؤسسات إلى الترشح والترشيح لنيل الجائزة وفق فروعها الأربعة، ضمن أُطر الجائزة وجدولها السنوي.

شذى حمود

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