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وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف أبنية سكنية شمال غرب غزة

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الكيلة: نناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج وسيارات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة

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