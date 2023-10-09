وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف أبنية سكنية شمال غرب غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
كوريا الديمقراطية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
2023-10-09
جاليات سورية وفعاليات أردنية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
2023-10-08
جاليتنا وطلبتنا في بلغاريا ينظمون وقفة حداد على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
2023-10-08
الأرجنتين تدين الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
2023-10-08
وفود سورية ومصرية تقدم العزاء بشهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
2023-10-08
المقداد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولايتي يعبر فيه عن تعازيه بشهداء الكلية الحربية
2023-10-08
وزير خارجية أبخازيا يؤكد في اتصال مع المقداد إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-08
محليات
مكتب شؤون الجرحى بحمص: إعداد قوائم بأسماء جرحى الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية لمتابعتهم طبياً
2023-10-09
مشروع جريح الوطن يصدر قائمة جديدة من أسماء الجرحى المنضمين إليه
2023-10-09
مجلس الشعب: (طوفان الأقصى) دليل على أن المقاومة الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق المغتصبة
2023-10-09
عيادة المسح السمعي بالسويداء تجري اختبار نقص السمع لنحو 100 طفل من حديثي الولادة شهرياً
2023-10-09
الجو غائم جزئياً وزخات مطرية رعدية متفرقة في عدد من المناطق
2023-10-09
الاتحاد العام لنقابات العمال وطبقته العاملة يؤكدون دعمهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني بمواجهة العدوان الإسرائيلي
2023-10-08
صلوات وقداديس في حلب لراحة أرواح شهداء الكلية الحربية في حمص
2023-10-08
رياضة
للمرة الأولى دورة تدريبية لرياضة اليونيفايت بمشاركة واسعة
2023-10-09
سان جيرمان يتقدم نحو المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الفرنسي
2023-10-09
برشلونة يتعادل 2-2 مع مضيفه غرناطة
2023-10-09
الكيني كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في شيكاغو
2023-10-08
موناكو يتصدر الدوري الفرنسي بفوزه على مضيفه رانس 3-1
2023-10-08
ميلان يتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفوزه على جنوة 1-صفر
2023-10-08
أتلتيك بلباو يفوز على ألميريا بثلاثية في الدوري الإسباني
2023-10-07
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2023-10-09
أسعار النفط تقفز أكثر من 4 دولارات
2023-10-09
أكثر من ثلاثين ألف هكتار خطة السويداء لزراعة محصول الشعير
2023-10-09
الاقتصاد: إيقاف تصدير البطاطا حتى الأول من تشرين الثاني
2023-10-05
حراج درعا توفر أكثر من 300 ألف غرسة حراجية متنوعة
2023-10-05
الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات
2023-10-05
انخفاض أسعار النفط عند الإغلاق
2023-10-04
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مكتب شؤون الجرحى بحمص: إعداد قوائم بأسماء جرحى الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية لمتابعتهم طبياً
الخارجية الإيرانية: المقاومة الفلسطينية حق مشروع
كوريا الديمقراطية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي
الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس العراقي بشهداء الكلية الحربية
وزير خارجية أبخازيا يؤكد في اتصال مع المقداد إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
مقتل سائحين إسرائيليين ومصري برصاص شرطي في الإسكندرية
صلوات وقداديس في كنائس سورية على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في عملية طوفان الأقصى إلى 350
المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة
وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف أبنية سكنية شمال غرب غزة
2023-10-09
2023-10-09
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وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم الطبية في قطاع غزة وهذا يعد خرقاً كبيراً لكل القوانين الدولية
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الكيلة: نناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج وسيارات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة
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