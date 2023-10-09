استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها في منطقة الحرايق جنوب الخليل أطلقت الرصاص على سيارة يستقلها مجموعة من الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد أحمد أبو تركي 28 عاماً، وإصابة آخرين.

واعتدت قوات الاحتلال على صحفيين بينهم مصورو وكالة وفا، خلال تواجدهم في المنطقة، وكسرت عدداً من كاميراتهم، واستولت على أخرى، ومن بينها كاميرات الوكالة.

واستشهد في وقت سابق اليوم شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق الخليل.

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