الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تنقل بعض أبحاثها البيولوجية إلى إفريقيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة تنقل أبحاثها البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج إلى إفريقيا.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف خلال مؤتمر صحفي اليوم نقله موقع آر تي: إن “الجهود الروسية لفضح الأنشطة العسكرية البيولوجية غير القانونية للولايات المتحدة، وتدهور الوضع الوبائي في مواقع المنشآت البيولوجية في المنطقة الأوروبية أجبرت الإدارة الأمريكية على سحب الأبحاث ذات الاستخدام المزدوج إلى البلدان الإفريقية”.

وأكد كيريلوف أن الوثائق المتوافرة لدى وزارة الدفاع الروسية تؤكد تواجد أنشطة مقاولي البنتاغون الرئيسيين في القارة الإفريقية ضمن جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون والكاميرون وأوغندا وجنوب إفريقيا، موضحاً أن “الولايات المتحدة تنشئ هياكل إدارية وتقنية يمكن استخدامها في الأبحاث البيولوجية لأغراض هجومية”.

وأشار كيريلوف إلى رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الصحة الأمريكية تقديم معلومات حول أنشطة المختبر البيولوجي في كاليفورنيا التي أعلنت عنها روسيا، مبيناً أن وزارة الدفاع الروسية قدمت في وقت سابق مخططاً لتنظيم الأنشطة العسكرية البيولوجية في الولايات المتحدة، حيث تلعب البحرية الأمريكية دور أحد العملاء الرئيسيين ومنسقي الأبحاث.

وتابع كيريلوف على وجه الخصوص وفقاً للوثائق المتاحة حصلت شركة “بريستيج بيوتيك” التي استأجرت مباني مختبر بيولوجي سري في مدينة ريدلي في كاليفورنيا على أكثر من 20 نوعاً من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض ومعدات المختبرات والحيوانات لأغراض غير معلنة، لافتاً إلى أن تحقيقاً أجرته منظمة المراقبة القضائية غير الحكومية أكد وجود مواد حيوية خطرة في المرافق وتخزينها غير السليم والانتهاك الجسيم للمعايير الصحية عند التعامل مع حيوانات المختبر.

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وثائق حصلت عليها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تثبت قيام الولايات المتحدة بإنشاء مختبرات بيولوجية ذات استخدام مزدوج لإنتاج فيروسات الأمراض على الأراضي الأوكرانية وفي دول أخرى.

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