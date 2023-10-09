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ارتفاع أسعار الذهب

2023-10-09

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع إقبال المستثمرين على التحوط وسط التطورات في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن الذهب قفز في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1853.79 دولاراً للأوقية.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2 بالمئة إلى 1867.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 21.87 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 أيضاً إلى 888.45 دولاراً والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1165.75 دولاراً.

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