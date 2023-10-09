الرئيس الكولومبي يدين العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

بوغوتا-سانا

أدان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي ذهب ضحيته المئات من الشهداء والجرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال.

وقال بيترو على حسابه في منصة (X): إن”أطفال الكيان الإسرائيلي لن يهنؤوا بالنوم بسلام ما لم يهنأ أقرانهم الفلسطينيون بالسلام”، مرفقاً تدوينته بصور أطفال فلسطينيين استشهدوا جراء اعتداءات الاحتلال، وقال: “هذه الصور لأطفال فلسطينيين قتلوا على يد الاحتلال غير الشرعي لأراضيهم”.

وشدد بيترو على “أن الحرب واستمرار الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي لن تحقق الأمل المنشود بالسلام، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل يحترم الشرعية الدولية، ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني”.

ونشر بيترو على حسابه صوراً أرشيفية للنكبة والخريطة التي توضح مسار احتلال الأراضي الفلسطينية على مر السنين.

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