كوريا الديمقراطية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

بيونغ يانغ-سانا

أدانت كوريا الديمقراطية الشعبية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الديمقراطية: “ندين بشدة الهجوم الإرهابي الأخير على الكلية الحربية في سورية باعتباره انتهاكاً سافراً لرغبة الشعب السوري في السيادة الوطنية والحياة السلمية، ونعرب عن تعاطفنا العميق مع الضحايا وأسرهم المكلومة”.

وأضاف المتحدث: “إن هذا العمل كان مدفوعاً بالنوايا الشريرة للقوى المعادية داخل سورية وخارجها، والتي تسعى إلى خلق حالة من الفوضى في البلاد، وبالتالي وضع العراقيل أمام جهود الحكومة السورية لحل الأزمة وإعادة الإعمار”.

وأكد متحدث الخارجية الكورية موقف بلاده الثابت ضد جميع أنواع الإرهاب ودعمها وتضامنها مع الحكومة السورية والشعب السوري الذي يكافح بشجاعة ضد التحديات والتهديدات التي تفرضها القوى المعادية.

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