ارتفاع عدد ضحايا زلزالي أفغانستان إلى أكثر من 2400 شخص

كابول-سانا

أعلن مسؤولون أفغان اليوم أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا غرب أفغانستان والأقاليم المجاورة يوم السبت الماضي ارتفعت إلى 2445 شخصاً.

ونقلت وكالة شينخوا عن مدير مكتب إدارة الكوارث في مقاطعة هيرات مولوي أشعري قوله: “إن المنطقة الأكثر تضرراً جراء الزلزالين هي المنطقة الريفية في هيرات، حيث دمرت 13 قرية بالكامل”، موضحاً أن جهود الإنقاذ وانتشال الضحايا ما زالت مستمرة.

وكان زلزالان أحدهما بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضربا غرب أفغانستان يوم السبت الماضي، وأوقعا خسائر بشرية وأضراراً مادية كبيرة.

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