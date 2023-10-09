SCS-NET
عــاجــل كنعاني: المقاومة الفلسطينية تتمتع بالقدرة والإرادة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأثبتت ذلك عملياً.. وإن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة يعني مشاركة الولايات المتحدة بجرائم الكيان الصهيوني وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

ارتفاع عدد ضحايا زلزالي أفغانستان إلى أكثر من 2400 شخص

2023-10-09

كابول-سانا

أعلن مسؤولون أفغان اليوم أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا غرب أفغانستان والأقاليم المجاورة يوم السبت الماضي ارتفعت إلى 2445 شخصاً.

ونقلت وكالة شينخوا عن مدير مكتب إدارة الكوارث في مقاطعة هيرات مولوي أشعري قوله: “إن المنطقة الأكثر تضرراً جراء الزلزالين هي المنطقة الريفية في هيرات، حيث دمرت 13 قرية بالكامل”، موضحاً أن جهود الإنقاذ وانتشال الضحايا ما زالت مستمرة.

وكان زلزالان أحدهما بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضربا غرب أفغانستان يوم السبت الماضي، وأوقعا خسائر بشرية وأضراراً مادية كبيرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

اليابان تحذر من حدوث تسونامي بعد زلزال بقوة 6.6 درجات

طوكيو-سانا أصدرت اليابان تحذيراً من حدوث موجات مد تسونامي بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved