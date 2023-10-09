أكثر من ثلاثين ألف هكتار خطة السويداء لزراعة محصول الشعير

السويداء-سانا

وضعت مديرية الزراعة بالسويداء خطة لزراعة 31148 هكتاراً بمحصول الشعير للموسم الحالي.

وذكر معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الخطة للزراعات البعلية المعتمدة على مياه الأمطار، ويبدأ تنفيذها تباعاً خلال الأيام القادمة بحيث تشمل مختلف مناطق المحافظة وفق المواعيد المناسبة.

ولفت شهيب إلى ضرورة مراجعة المزارعين للوحدات الإرشادية للحصول على وثائق التنظيم الزراعي، بغية تزويدهم بمستلزمات الإنتاج المطلوبة لزراعة المحصول.

وأنتجت محافظة السويداء من محصول الشعير خلال الموسم الماضي نحو 5456 طناً.

عمر الطويل

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