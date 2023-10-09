تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها الثالث

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

– المقاومة الفلسطينية: كتائب القسام تكشف لأول مرة عن إدخالها إلى الخدمة منظومة دفاعٍ جوي محلية الصنع من طراز “مُتبّر 1” استخدمتها في التصدي لطائرات العدو خلال معركة طوفان الأقصى.

– وزارة الصحة الفلسطينية: 493 شهيداً فلسطينياً و2751 مصاباً جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 12 فلسطينياً من عائلة واحدة جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في حي عجلين غرب غزة.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل إيلي غيسنبرغ أحد كبار ضباط جيش الاحتلال بالاشتباكات مع المقاومين في المستوطنات المحاذية للقطاع.

– أكثر من 450 شهيداً فلسطينياً و2400 مصاب جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بأن عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه تجاوز الـ 700 والإصابات ارتفعت إلى 2382 خلال عملية (طوفان الأقصى)

– إصابة عدد من المستوطنين خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في مستوطنة (سديروت) المحاذية لقطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عدوانه على الشعب الفلسطيني بشن مئات الغارات على قطاع غزة، وجل أهدافه هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية ومساجد، وأسفرت غاراته العدوانية عن شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال.

– وكالات: عملة (إسرائيل) تهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام مقابل الدولار، و(بنك إسرائيل) يبيع مليارات الدولارات في محاولة لوقف الانهيار الكبير بعملته.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد إصابات جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 2382 على الأقل منهم 345 بحالة خطيرة، وذلك جراء عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى”.

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 436 مواطناً منهم 91 طفلاً و61 سيدة وإصابة 2271 مواطناً بجروح مختلفة منهم 244 طفلاً و151 سيدة، جراء العدوان الإسرائيلي.

– استشهاد فتاة فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال لمسجد في قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقات صاروخية مكثفة مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قطاع غزة و (تل أبيب) في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

– مصدر طبي فلسطيني: استشهاد أكثر من 20 فلسطينياً جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت الأحياء السكنية والمنازل في رفح وخان يونس جنوب قطاع.

– طائرات الاحتلال تعتدي على مجمع أنصار غرب غزة