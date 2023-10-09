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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل

2023-10-09

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي النصارى شرق المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى استشهاد أحدهم.

واستشهد خمسة فلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” أول أمس إلى 13 شهيداً في الضفة الغربية.

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