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عــاجــل وكالات: عملة (إسرائيل) تهبط لأدنى مستوى منذ 8 أعوام مقابل الدولار و(بنك إسرائيل) يبيع مليارات الدولارات لوقف الانهيار الكبير بعملته

وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد إصابات جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 2382 على الأقل منهم 345 بحالة خطيرة، وذلك جراء عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى”

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وكالات: عملة (إسرائيل) تهبط لأدنى مستوى منذ 8 أعوام مقابل الدولار و(بنك إسرائيل) يبيع مليارات الدولارات لوقف الانهيار الكبير بعملته

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