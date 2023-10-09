وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد إصابات جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 2382 على الأقل منهم 345 بحالة خطيرة، وذلك جراء عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى”