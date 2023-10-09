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اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي في مناطق بجزيرتي إيزو وأوجاساورا

2023-10-09

طوكيو-سانا

أصدرت اليابان تحذيراً من حدوث موجات مد عاتية تسونامي في مناطق بجزيرتي إيزو وأوجاساورا في الجزء الشرقي من البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وفق رويترز: إنه من المعتقد أن موجات المد قد وصلت بالفعل إلى تلك المناطق.

وجاء التحذير في أعقاب وقوع زلزال غير معروف القوة بالقرب من جزيرة توريشيما ، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع موجات المد إلى متر واحد.

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