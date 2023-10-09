ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية إلى 13 شهيداً

القدس المحتلة-سانا

استشهد ستة فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى) أمس إلى 13 شهيدا في الضفة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص الحي على المشاركين في مظاهرات خرجت دعماً لقطاع غزة في عدد من مدن الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين.

ورداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته على المسجد الأقصى بدأت المقاومة الفلسطينية صباح أمس عملية طوفان الأقصى، واستهدفت بآلاف الصواريخ مستوطنات الاحتلال بالأراضي المحتلة عام 1948، وتمكنت من اختراق تحصيناته العسكرية على أطراف القطاع واقتحمت مستوطناته، ما أدى إلى مقتل 700 جندي ومستوطن بينهم قائد لواء ناحال وقائد كتيبة الاتصالات، إضافة لإصابة 2200 وأسر العشرات.

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