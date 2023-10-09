الاتحاد العام لنقابات العمال وطبقته العاملة يؤكدون دعمهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني بمواجهة العدوان الإسرائيلي

دمشق-سانا

أكد الاتحاد العام لنقابات العمال والطبقة العاملة الوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها إلى اتخاذ الموقف المناسب والعادل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني، وتمكينهم من العودة إلى أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب الاتحاد العام في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم جميع المنظمات العمالية العربية والإقليمية والدولية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الصلف والإجرام الصهيوني، وتقديم كل الدعم الممكن لهذا الشعب الصامد الذي يسطر اليوم ببطولاته وصموده تاريخاً جديداً سيسهم في تحقيق تطلعات الشعوب وتحرير الأوطان من كل معتد آثم.

وأشار البيان إلى أنه في ذكرى حرب تشرين التحريرية التي تحطمت فيها أسطورة الجيش الذي لا يقهر، يعيد أبناء فلسطين وقوى المقاومة أمجاد تشرين الذي غير المعادلات ووضع حداً للعربدة الإسرائيلية والإجرام المدعوم من قوى البغي والعدوان في العالم، مؤكداً أن عملية (طوفان الأقصى) قضت مضاجع العدو ومسؤوليه، وأظهرت هشاشة مستوطنيهم، وكشف هذا الطوفان من جديد أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

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