ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى 413 شهيداً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني إلى 413 شهيداً فلسطينياً بينهم 78 طفلاً و41 امرأة وإصابة 2300 شخص بجروح إضافة إلى دمار كبير في ممتلكات الفلسطينيين والبنى التحتية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: إن اشتداد العدوان الاسرائيلي يزيد المشهد الصحي تعقيداً نتيجة العجز الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود جراء الحصار المفروض على القطاع منذ نحو 16 عاماً لافتة إلى أن الوضع يحتاج تحركاً عاجلاً من كافة الجهات لدعم الاحتياجات الطارئة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمولدات الكهربائية ذات القدرات العالية.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار أزمة الكهرباء يشكل تحدياً أمام المنظومة الصحية وخطراً على حياة مئات الجرحى والمرضى في الأقسام الحساسة مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي وكافة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال لإعادة تشغيل خطوط الكهرباء لما تسببه من خطر على المنظومة الصحية والانسانية.

ورداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته على المسجد الأقصى بدأت المقاومة الفلسطينية صباح أمس عملية طوفان الأقصى واستهدفت بآلاف الصواريخ مستوطنات الاحتلال بالأراضي المحتلة عام 1948 وعلى أطراف القطاع، كما تمكنت من اختراق تحصيناته العسكرية على أطراف القطاع واقتحمت مستوطناته ونفذت هجوماً منسقاً متزامناً على أكثر من 50 موقعاً في (فرقة غزة) والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى مقتل 700 جندياً ومستوطناً بينهم قائد لواء ناحال وقائد كتيبة الاتصالات إضافة لإصابة 2200 وأسر العشرات.

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