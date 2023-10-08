جاليات سورية وفعاليات أردنية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

عواصم-سانا

أعربت الجالية السورية في مدينة برشلونة الإسبانية عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص.

وأشارت الجالية في بيان إلى إدانتها لكل أشكال الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها بما يتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية، منددة بصمت المجتمع الدولي والعالم الغربي الذي يرفع شعارات كاذبة حول حقوق الإنسان، ولافتة إلى أن أوروبا فقدت مصداقيتها وأصبحت مجرد ناطق باسم الإرهاب الأمريكي ومخططاته في سورية والعراق وفلسطين واليمن وأوكرانيا.

وشدد أبناء الجالية السورية في برشلونة على تضامنهم مع وطنهم سورية قيادة وجيشاً وشعباً، معربين عن خالص التعازي لعائلات شهداء سورية الأبرار، ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى.

وفي السياق، أقامت الجالية السورية في تشيلي بالتعاون مع السفارة السورية في كنيسة الروم الأرثوذكس في سانتياغو صلاة على أرواح الشهداء العسكريين والمدنيين الذين ارتقوا جراء العمل الإرهابي.

ودعا الأرشمندريت جورج عبد في كلمته الختامية للصلاة أن يعم سورية السلام والأمن والطمأنينة بعد أن واجهت أصعب التحديات، وأن تنتهي يد الإرهاب والشر التي تعبث بأرواح السوريين وحياتهم، وأن يستعيد الشعب السوري عافيته وطمأنينته، وأن يتغلب على جراحه وأحزانه.

وأدان المصلون العمل الإرهابي في الكلية الحربية وصمت المجتمع الدولي تجاهه، كما قدموا أحر التعازي للشعب السوري ولعوائل الشهداء.

إلى ذلك نفذت أحزاب وفعاليات وهيئات أردنية فعالية تضامنية أمام السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمان، عبروا فيها عن وقوفهم وتضامنهم مع سورية والشعب السوري، وإدانتهم للاعتداء الارهابي الذي طال الكلية الحربية في حمص مقدمين التعازي للشعب السوري.

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