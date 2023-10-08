صلوات وقداديس في حلب لراحة أرواح شهداء الكلية الحربية في حمص

حلب-سانا

أقامت كنائس طائفة الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها صباح اليوم صلوات وقداديس من أجل سورية ولراحة أرواح الشهداء، الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.

وترأس نيافة المطران ماكار أشكاريان، رئيس أبرشية حلب وتوابعها للأرمن الأرثوذكس القداس الإلهي في كنيسة العذراء مريم، وقدم خلال عظته أحر التعازي لكل أبناء الشعب السوري وخاصة ذوي الشهداء، باسم الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان، راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير، متمنياً الرحمة والخلود لشهداء الكلية الحربية، ولجميع شهداء سورية من مدنيين وعسكريين.

وتوجه المطران أشكاريان خلال عظته بالدعاء إلى الله أن يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان، وأن يشفي جميع الجرحى، معرباً عن إدانته بأشد العبارات تلك الجريمة النكراء التي استهدفت الأبرياء.

من جانبهم رفع المصلون في كنائس الأبرشية بحلب أصواتهم بالدعاء، راجين من الله أن يعم الأمن والأمان والسلام في سورية وفي كل أنحاء العالم.

قصي رزوق

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