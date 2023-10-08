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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية

2023-10-08

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وأطلقت وابلاً من الرصاص على مظاهرة خرجت دعماً لقطاع غزة، وتنديداً باستمرار العدوان الإسرائيلي عليها، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح، كما أصيب فلسطيني باعتداء للاحتلال على مظاهرة مماثلة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لبلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالرصاص وبحالات اختناق، فيما أصيب طفل برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

وكان الإضراب الشامل عم مدن وبلدات الضفة الغربية اليوم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني، ورفضاً لجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة.

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