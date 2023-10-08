رئيسي: الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني انقلبت عليه

طهران-سانا

أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالانتصارات التي حققتها المقاومة الفلسطينية خلال عملية “طوفان الأقصى”، مبيناً أن الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني انقلبت عليه.

وأكد رئيسي في مدونة نشرها اليوم أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الدفاع المشروع للشعب الفلسطيني”، مبيناً أن صوت استغاثة الشعب الفلسطيني المظلوم تحول إلى طوفان ضد الصهاينة الظالمين، وأن إشراقة شمس النصر من فلسطين أدخلت البهجة في قلوب الأحرار وأذلت الجائرين.

ولفت رئيسي إلى أن “طبيعة الصهاينة العدوانية انقلبت على رؤوسهم”، داعياً البلدان الإسلامية إلى أن تهب لمواكبة الأمة في ساحات الدفاع الحقيقي عن الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس الإيراني أن رجال المقاومة الفلسطينية أخذوا زمام المبادرة ووضعوا حداً لوهم العيش تحت قبضة الكيان الصهيوني المعتدي، متفوقين على أجهزة الاحتلال العسكرية وسلاحه برمته.

وبين رئيسي أن “تراكم الظلم والجور على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم والاستمرار في الإساءة للنساء والسجناء وانتهاك حرمة القدس قبلة المسلمين الأولى لن يدوما وسيواجهان مقاومة الشعوب”، مشدداً على أن “الكيان الصهيوني وحماته يتحملون مسؤولية المخاطرة بأمن شعوب المنطقة”.

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