الصين تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة

بكين-سانا

دعت الصين إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة مطالبة المجتمع الدولي بزيادة إسهاماته لأجل حل القضية الفلسطينية.

وأعربت الخارجية الصينية في بيان لها عن “قلقها العميق” جراء الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “المخرج الأساسي من الصراع” يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مضيفة: إنه “يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة أكبر، ويزيد من إسهاماته في القضية الفلسطينية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ صباح أمس إلى 376 شهيداً، والإصابات إلى أكثر من 2200 إصابة.

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