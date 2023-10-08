مبادرة إنسانية لجرحى وذوي شهداء التفجير الإرهابي في الكلية الحربية

حمص-سانا

وفاءً لدماء شهداء التفجير الإرهابي الذي طال الطلاب الخريجين وذويهم في الكلية الحربية بحمص، أطلقت جمعية صامدون رغم الجراح مبادرة لتقديم العون والمساعدة إلى أهالي الشهداء والجرحى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية بشير العلي لمراسلة سانا أن مبادرة “أهل الشرف” جزء من سلسلة مبادرات قدمها أعضاء وكوادر الجمعية والمتطوعون فيها، للتخفيف عن ذوي الضحايا والجرحى مصابهم الأليم، بدءاً من نقل المصابين إلى المشافي ومتابعة تبعات ما يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نائب رئيس الجمعية يوسف شدود أشار إلى أن مبادرة أهل الشرف عبارة عن مطبخ ميداني يضم أمهات الشهداء والجرحى والمتطوعين بالجمعية، يقومون بتجهيز وتوزيع وجبات الطعام على الجرحى ومرافقيهم بالمشافي في حمص بصورة مستمرة، وفقاً لمساهمات أهالي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأشار شدود إلى أنه منذ اللحظات الأولى للتفجير الإرهابي توجهت كوادر ومتطوعو الجمعية إلى بنك الدم للتبرع، كما قدم الفريق الطبي بالجمعية مواد ولوازم طبية وأدوية، ونقل المصابين من المشافي بعد الاطمئنان على صحتهم إلى قراهم مع ذويهم.

وحول عمل المطبخ الميداني ذكرت المشرفة على فريق الأمهات بالجمعية إبتسام مصلا، أن فريق الأمهات يعمل كخلية نحل على تحضير وجبات الطعام اللازمة للجرحى ومرافقيهم بالمشافي، ويساهم بالتبرع بالدم ويقدم تبرعات مالية وأدوية وألبسة للمصابين وفاء لوطننا ولشهدائه وأبطاله.

وأوضحت المتطوعة بالفريق نصرة كيسين زوجة مؤسس الجمعية الشهيد ياسر الشاويش أن أقل الواجب تجاه شهدائنا الأبرار تقديم ما يمكن كل بحسب إمكاناته، فيما اعتبرت المتطوعة سعاد الإبراهيم أن الواجب الوطني والإنساني يدعو الجميع لتقديم مبادراته كل من موقعه.

وأكدت السيدتان رانيا المعلم ومحاسن إبراهيم أم الجريح غدير سليمان أن سورية منتصرة بمحبة وتعاضد أبنائها جميعاً، ولا بد من الصمود والصبر على كل الجراح وتحدي الصعاب.

المشرف على مبادرة ساهم معنا بالجمعية الدكتور محسن طراف بين أن الهدف من المبادرة تخفيف الأعباء عن الجرحى ولا سيما الأكثر احتياجاً، مع استقبال جميع الوصفات الطبية وتلبيتها بجهود الداعمين من الكوادر الطبية والصيدلانية بالمحافظة، لافتاً إلى أن المبادرات الإنسانية في جمعية صامدون مستمرة منذ أربع سنوات، وتقوم على تجميع العينات الطبية والأدوية من عيادات الأطباء وشركات الأدوية والمواطنين المتبرعين وإعادة توزيعها مجاناً، بموجب وصفات طبية من قبل الصيادلة المتخصصين في صيدلية الجمعية.

تمام الحسن

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