الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس العراقي بشهداء الكلية الحربية

دمشق-سانا

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تعزية من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وقال الرئيس رشيد في البرقية: “تلقينا بأسف بالغ نبأ الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخرج ضباط الكلية الحربية بمدينة حمص وعوائلهم المحتفلين مخلفاً العديد من الضحايا والمصابين الأبرياء”.

وأضاف رشيد: “إننا باسم الشعب العراقي وباسمنا شخصياً ندين بشدة ونستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان والدنيء المنافي لكل القيم الإنسانية والتعاليم السماوية”.

كما أعرب الرئيس رشيد عن تعازيه وصادق المواساة للشعب السوري الشقيق وأسر الضحايا بهذا العدوان الآثم، داعياً بالشفاء للجرحى.