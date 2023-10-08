وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 400 والإصابات إلى أكثر من 1900 إضافة إلى أسر 100 خلال عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى)

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير خارجية أبخازيا يؤكد في اتصال مع المقداد إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-08
القيادة الفلسطينية لحزب البعث: طوفان الأقصى أظهر عجز الاحتلال الصهيوني أمام إرادة المقاومة
2023-10-08
شخصيات سياسية تشيكية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-08
جمعية الصداقة الكوبية العربية والاتحاد العربي في كوبا يدينان الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-08
الاتحاد العالمي لنقابات العمال والعديد من الاتحادات يدينون الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
2023-10-07
سابلين يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
2023-10-07
منظمات وجاليات سورية وعربية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
2023-10-07
محليات
صلوات وقداديس في كنائس سورية على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
2023-10-08
الجو غائم جزئياً إلى غائم وزخات مطرية رعدية بالمناطق الشمالية الغربية والساحلية
2023-10-08
صباغ يتلقى رسالة تعزية بشهداء الكلية الحربية من رئيس مجلس الدوما الروسي
2023-10-07
مبادرة للتبرع بالدم في حمص دعماً لجرحى الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
2023-10-07
القيادة المركزية لحزب البعث: عملية طوفان الأقصى تؤكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته أقوى من أي وقت مضى
2023-10-07
وحدات من قواتنا المسلحة تنفذ ضربات مركزة على مواقع الإرهابيين في ريفي حلب و إدلب- فيديو
2023-10-07
أهالي اللاذقية يتوافدون إلى مركز بنك الدم دعماً لجرحى الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
2023-10-07
رياضة
موناكو يتصدر الدوري الفرنسي بفوزه على مضيفه رانس 3-1
2023-10-08
ميلان يتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفوزه على جنوة 1-صفر
2023-10-08
أتلتيك بلباو يفوز على ألميريا بثلاثية في الدوري الإسباني
2023-10-07
برشلونة يفوز على بورتو بدوري أبطال أوروبا
2023-10-05
أوستابنكو تهزم بيغولا وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة الصين للتنس
2023-10-05
نيوكاسل يونايتد يفوز على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
2023-10-04
اتليتيكو يفوز على فاينورد روتردام في دوري أبطال أوروبا
2023-10-04
اقتصاد
الاقتصاد: إيقاف تصدير البطاطا حتى الأول من تشرين الثاني
2023-10-05
حراج درعا توفر أكثر من 300 ألف غرسة حراجية متنوعة
2023-10-05
الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات
2023-10-05
انخفاض أسعار النفط عند الإغلاق
2023-10-04
اونكتاد يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ويدعو إلى حلول لأعباء الديون
2023-10-04
أسهم أوروبا تنخفض لثالث يوم على التوالي
2023-10-04
نوفاك: سوق النفط الخام العالمي متوازن
2023-10-04
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي
الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس العراقي بشهداء الكلية الحربية
وزير خارجية أبخازيا يؤكد في اتصال مع المقداد إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
مقتل سائحين إسرائيليين ومصري برصاص شرطي في الإسكندرية
صلوات وقداديس في كنائس سورية على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية
ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في عملية طوفان الأقصى إلى 350
المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 400 والإصابات إلى أكثر من 1900 إضافة إلى أسر 100 خلال عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى)
2023-10-08
2023-10-08
najwa
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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 600 على الأقل والإصابات إلى أكثر من 2000 إضافة إلى أسر 100 خلال عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى)
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