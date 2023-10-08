وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى 400 والإصابات إلى أكثر من 1900 إضافة إلى أسر 100 خلال عملية المقاومة الفلسطينية (طوفان الأقصى)