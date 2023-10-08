على خلفية طوفان الأقصى.. بولندا تتحضر لإجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة

وارسو-سانا

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك أن قواته تستعد لإجلاء مواطني بلاده من الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية التصعيد الأخير.

ووفقاً لموقع آر تي كتب بلاشاك عبر منصة إكس: “الجيش البولندي يستعد لإجلاء البولنديين من “إسرائيل”، وسيتم إرسال طائرات من طراز سي – 130 لنقل مواطنينا”.

وقتل 15 مستوطناً إسرائيلياً وأصيب آخرون اليوم في عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” المتواصلة لليوم الثاني، فيما أعلنت وسائل إعلام العدو مقتل أكثر من 350 جندياً ومستوطناً، بينهم قائد لواء “ناحال” وقائد كتيبة الاتصالات وقائد فرقة التدريب في القوات الجوية الخاصة خلال عملية طوفان الأقصى، وإصابة أكثر من 1800.

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