قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن اعتداءات على مناطق لبنانية

بيروت-سانا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات صباح اليوم على أطراف بلدة كفرشوبا وسدانة ومحيط مزرعة بسطرة جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات الاحتلال تقصف بشكل متقطع أطراف بلدة كفرشوبا وسدانة.

كما تعرضت قرى العرقوب لاعتداءات مماثلة، فيما قصفت قوات الاحتلال بلدة رويسات العلم بشكل عنيف.

ولفتت الوكالة إلى أن أصوات انفجارات ضخمة ترددت في أنحاء قرى العرقوب وحاصبيا منذ الصباح الباكر، وتعرضت مراكز في رويسات العلم وموقع الرادار لقصف مدفعي عنيف.

وأقدمت قوات العدو الإسرائيلي على قصف المناطق المحتلة بمزارع شبعا .

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت في وقت سابق استهداف ثلاثة مواقع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة بعدد كبير من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة، وتمت إصابتها مباشرة.

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