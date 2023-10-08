أحزاب وفعاليات جزائرية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالدفاع عن الحق الفلسطيني

الجزائر-سانا

جددت أحزاب سياسية جزائرية تضامنها الكامل واللامشروط مع الشعب الفلسطيني في مواجهته للاعتداءات الصهيونية الغاشمة بقطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية بالدفاع عن الحق والمقدسات الفلسطينية .

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن حركة (مجتمع السلم) قولها: “إن الشعب الفلسطيني ليس أمامه خيارات لحماية حقه واسترجاع مقدساته واسترداد مظالمه سوى بالاستمرار في المقاومة الباسلة، داعية الدول العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم إلى تحمل المسؤولية التاريخية في حماية المقاومة الفلسطينية ودعمها لأجل استرجاع الحق الفلسطيني الضائع، وكذلك حق الأمة في تحرير المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى”.

بدورها أدانت حركة البناء الوطني الجزائري بشدة في بيان مماثل تصعيد الاحتلال الصهيوني لاعتداءاته على الشعب الفلسطيني الأعزل وحملات تهويد المسجد الأقصى الشريف، مشددة على ضرورة توحيد صفوف كل القوى السياسية الفلسطينية لحماية وتكريس حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وفي بيان مماثل أشادت حركة النهضة الجزائرية بالشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، معبرة عن وقوفها إلى جانبه لدحر الاحتلال الغاشم عن أراضيه .

كما دعا حزب طلائع الحريات كل الأحرار في العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في استعادة أراضيه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعودة اللاجئين المهجرين “قسرا” إلى ديارهم.

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