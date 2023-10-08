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أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها الثاني

2023-10-08

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في عملية طوفان الأقصى إلى 350

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بـ 100 صاروخ مستوطنة سديروت على أطراف غزة رداً على استهداف الاحتلال الإسرائيلي
للبيوت والمناطق السكنية.

– وزارة الصحة الفلسطينية: 313 شهيداً و1990 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه خلال عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” إلى 350 قتيلاً والإصابات إلى 1800

– ارتقاء 3 شهداء جرّاء قصف الاحتلال لمنزل في خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بأنه بعد 24 ساعة من القتال العنيف ما زال مقاتلو المقاومة الفلسطينية يسيطرون على 6 نقاط بينها (كيبوتسات) ومواقع عسكرية

– استشهاد ستة فلسطينيين جراء غارة لطيران الاحتلال على منزلهم في حي النصر غرب قطاع غزة.

– استشهاد 256 فلسطينياً من بينهم 20 طفلاً وإصابة 1788 آخرين بجروح مختلفة من بينهم 121 طفلاً جراء العدوان الإسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 300 والإصابات إلى 1600 منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

– طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر برج العكلوك المكون من 11 طابقاً بشكل كامل في حي النصر في قطاع غزة.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: تقديرات غير رسمية بوجود 750 إسرائيلياً في عداد المفقودين.

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