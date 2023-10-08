8 تشرين الأول 1962- الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة

دمشق-سانا

912- اندلاع حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية من جهة وصربيا وبلغاريا من جهة أخرى.

1932- تأسيس القوات الجوية الهندية كفرع مساعد للقوات الجوية التابعة للهند البريطانية.

1939- ألمانيا تحتل بولندا في الحرب العالمية الثانية.

1962- الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة.

1963 – اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب.

1993- رفع العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا والتي فرضت عليها بسبب سياسة الأبارتيد.

2004- انفجار في فندق هيلتون في سيناء يودي بحياة 28 شخصاً وإصابة مئة آخرين.

2012- مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي يعلن فوز الرئيس اوغو شافيز بفارق مهم على منافسه إنريكه كابريليس في الانتخابات.

2014- إيريك بيتزيغ ووليام مورنر وستيفان هيل يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2014.

من مواليد هذا اليوم

1883- أوتو فاربورغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1931.

1917- رودني بورتر، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1972.

من وفيات هذا اليوم

1869 – فرانكلين بيرس، رئيس الولايات المتحدة.

2008 – جورج بالاد، عالم أمريكي في علم الأحياء الخلوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في كرواتيا.

يوم البحرية في بيرو.

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