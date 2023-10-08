جمعية الصداقة الكوبية العربية والاتحاد العربي في كوبا يدينان الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

هافانا-سانا

أدانت جمعية الصداقة الكوبية العربية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، وأدى لاستشهاد العديد من المدنيين والعسكريين، وإصابة عدد من ذويهم من النساء والأطفال.

وأعربت الجمعية عن أحر تعازيها للحكومة والشعب السوري وعائلات الشهداء، مجددة دعمها وتضامنها مع سورية في المعركة التي تخوضها ضد الإرهاب للحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة شعبها.

بدوره أدان الاتحاد العربي في كوبا بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي، وتقدّم بأحر التعازي والمواساة إلى أسر وأصدقاء الضحايا، معرباً عن تضامنه الكامل مع الشعب السوري الصديق ضد هذه الأعمال العدوانية.

وفي وقت سابق أدان وزير الخارجية الكوبية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية، معرباً عن تضامن بلاده الكامل مع الشعب والحكومة السورية، ومقدماً التعازي القلبية لعائلات الضحايا.

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