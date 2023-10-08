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قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف حتى إشعار آخر

2023-10-08

القدس المحتلة-سانا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمام المصلين الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أخطرت بإغلاق الحرم الإبراهيمي اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر حيث قامت بتعليق إخطار مكتوب بهذا الخصوص على بوابات الحرم.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها القمعية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الالكترونية المؤدية للحرم الابراهيمي وكثفت من تواجدها على كافة المداخل المؤدية إلى الحرم وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

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