المقاومة الفلسطينية: عملية “طوفان الأقصى” مستمرة دفاعاً عن الأقصى والأسرى

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية أن عملية “طوفان الأقصى” مستمرة ضد العدو الإسرائيلي وممارساته الوحشية ودفاعا عن المسجد الأقصى والأسرى في المعتقلات.

وقال الناطق العسكري لكتائب القسام اليوم: إن تهديد غزة ومقاومتها وشعبها لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة من حكومة الاحتلال بعد أن تساقط جنودها كالجراد أمام مقاتلينا، مشيرا إلى أن أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة أكثر مما أعلن بنيامين نتنياهو بأضعاف مضاعفة داعيا إياه إلى الانتظار لعد جنوده جيدا.

وأشار الناطق إلى أن أسرى الاحتلال موجودون في كل المحاور في قطاع غزة، وسيجري عليهم ما يجري على أهالي القطاع، محذرا نتنياهو وحكومته من الخطأ في التقدير.

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