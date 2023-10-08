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تونس تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

2023-10-07

تونس-سانا

طالبت تونس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة ضرورة وقوف دول العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من جرائم واعتداءات وانتهاكات.

وجددت الرئاسة التونسية التأكيد في بيان اليوم على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني حتى نيل كل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعية إلى وقف ممارسات الاحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين والتي تنتهك بشكل سافر ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

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