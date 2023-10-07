العراق: مقاومة الشعب الفلسطيني هي رد طبيعي على القمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد الاحتلال الصهيوني

بغداد-سانا

أكدت الحكومة العراقية أن موقف العراق ثابت شعبا وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته، ونيل كامل حقوقه المشروعة، مشددة على أن “الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن ينتج سلاما مستداما”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي قوله في بيان اليوم السبت: إن “العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم، هي رد طبيعي على القمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد الاحتلال الصهيوني الذي لم يلتزم يوماً بالقرارات

الدولية والأممية، لهذا ندعو المجتمع الدوليّ إلى أن يتحرك لوضع حد للانتهاكات الخطيرة، وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي ما زال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصريّ والحصار والتجاوز على المقدسات، وانتهاك القيم والمبادئ الإنسانية”.

ودعا العوادي جامعة الدول العربية إلى الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.

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