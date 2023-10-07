شخصيات مصرية وأبناء الجالية السورية يدينون الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

القاهرة-سانا

أدانت شخصيات مصرية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص أول أمس، مؤكدة وقوفها إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب.

وأشار البرلماني المصري عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب التجمع في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان لم يأت منفصلاً عما سبقه من جرائم إرهابية، وهو ما يؤكد أن الدولة السورية مستهدفة دائماً بسبب دورها الريادي في مقاومة المخططات الصهيونية الأميركية.

وأوضح مغاوري أن هذا العمل الإجرامي قامت به جماعات تدعمها قوى إقليمية ودولية، في مخطط إرهابي للنيل من صمود الجيش العربي السوري وشعبه الباسل، مشدداً على ضرورة الوقوف إلى جانب سورية وجيشها، ودعمها في مواجهة كل المؤامرات التي تتعرض لها.

وفي تصريح مماثل عبر الكاتب الصحفي أسامة الدليل نائب رئيس تحرير موقع الأهرام العربي عن إدانته لهذا العمل الإرهابي، وقال: “إننا في مصر نتألم لما يتألم منه الأشقاء في سورية، ونقف إلى جانبهم”.

من جهتها استنكرت الجالية السورية في مصر الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية، معربة عن تعازيها لأسر الشهداء وذويهم.

وجددت الجالية وقوفها إلى جانب وطنها الأم سورية، متمنية الشفاء العاجل لجرحى هذا الهجوم الإجرامي.

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