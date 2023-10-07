القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

– مسيرة حاشدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية دعماً لعملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

– وزارة الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ في جميع مستشفيات الضفة الغربية لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بمقتل أكثر من 20 جندياً ومستوطناً واصابة أكثر من 500 آخرين في عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية اليوم.

– استشهاد صحفي فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة خلال تغطيته عدوانها على القطاع.

– استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال مستشفى الاندونيسي في قطاع غزة.

– استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين اليوم برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات وتم فتح الملاجئ فيها، والاحتلال يقر بمقتل العديد من المستوطنين وإصابة آخرين.

– وسائل إعلام العدو تقر بأن المقاومة تمكنت حتى الآن من أسر 35 جندياً ومستوطناً إسرائيلياً.

– المقاومة الفلسطينية تأسر جنوداً للاحتلال خلال عمليات اقتحام قامت بها لمستوطنات محاذية للقطاع.

– المقاومة تعلن حالة الحرب المفتوحة ضد الاحتلال وتخوض اشتباكات مع قواته في مستوطنات محاذية للقطاع وتسيطر على آلية له.

– وسائل إعلام العدو تقر بأن عدداً غير مسبوق من الصواريخ استهدف المستوطنات الإسرائيلية.

– المقاومة تستهدف بآلاف الصواريخ مستوطنات الاحتلال في محيط القطاع وفي (تل أبيب) وعسقلان بالأراضي المحتلة عام 1948.

– المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق العملية صباح اليوم رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينين.

– المقاومة الفلسطينية تأسر ما يسمى “قائد فرقة غزة” في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال نمرود الوني.

– وسائل إعلام فلسطينية: إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم مسعف جراء عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي على سيارة إسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بمقتل 22 جندياً ومستوطناً وإصابة أكثر من 600 وأسر 35 في عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم